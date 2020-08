Abstimmung unter Fußballjournalisten : Lewandowski ist Fußballer des Jahres - Flick bester Trainer

Berlin Top-Torschütze Robert Lewandowski gewinnt erstmals die Wahl zum Fußballer des Jahres in Deutschland. Triple-Gewinner Hansi Flick liegt bei der „Kicker“-Abstimmung bei den Trainern vorne. Beste Fußballerin ist die Dänin Pernille Harder.

Lewandowski zeigte sich sich „sehr stolz“ über die Auszeichnung: „Umso mehr, als die Erwartungen an mich immer höher werden und ich in jedem Jahr versuche, sie noch zu übertreffen.“ Er war in der abgelaufenen Corona-Saison bester Torschütze in der Bundesliga (34 Tore), Champions League (15) und im DFB-Pokal (6). „Ich habe hart gearbeitet für meine Leistung und die der gesamten Mannschaft, die dann super gespielt hat, national wie international.“ In Polen war der ehemalige Dortmunder schon achtmal Fußballer des Jahres.