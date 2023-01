Neue TV-Staffel mit Ralf Seeger „Wir haben unter Lebensgefahr gedreht“

Der Staffelhöhepunkt steigt am 21. Januar. Dann sind die „Harten Hunde“ bei einem Hilfseinsatz in der Ukraine zu sehen. In die Auffangstation „Heimat der geretteten Tiere“ in Lwiw bringen die Männer Spenden und unterstützen den Bau eines neuen Tierheims. Schließlich werde in der Ostukraine dringend mehr Platz für notleidende Tiere benötigt, so Seeger.