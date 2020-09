Auszeichnung : Hussein und Fritz sind DFB-Schiedsrichter des Jahres

Frankfurt Riem Hussein und Marco Fritz wurden vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Schiedsrichter des Jahres 2020 ausgezeichnet.

Marco Fritz ist erstmals in seiner Karriere vom Deutschen Fußball-Bund als „Schiedsrichter des Jahres“ ausgezeichnet worden. Bei den Schiedsrichterinnen wurde Riem Hussein zum dritten Mal nach 2013 und 2016 geehrt. „Die beiden Schiedsrichter des Jahres haben nicht nur durch ihre konstant guten sportlichen Leistungen überzeugt, beide sind auch außerhalb ihrer Spielleitungen starke Persönlichkeiten mit Vorbildcharakter“, würdigte Ronny Zimmermann, DFB-Vizepräsident für Schiedsrichter und Qualifizierung, die beiden Gewinner.

Der 42 Jahre alte Fritz aus Korb ist seit 2006 DFB-Referee. In der Bundesliga, wo er 2009 debütierte, pfiff er bisher 153 Spiele. Seit 2012 ist er auch international im Einsatz. Höhepunkt seiner bisherigen Laufbahn war die Leitung des DFB-Pokalfinales 2016.

Hussein war im vergangenen Jahr bei der Frauen-WM in Frankreich dabei und leitet bei den Männern mittlerweile regelmäßig Spiele in der 3. Liga. In der Frauen-Bundesliga pfiff die 42-Jährige aus Bad Harzburg 2006 bisher 105 Begegnungen.