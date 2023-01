Von Leverkusen bis Leverkusen Das könnten entscheidende Punkte in Borussias zweitem Saisonteil werden

Noch sind es zweieinhalb Wochen, bis es nach langer WM-Pause weitergeht in der Bundesliga. Doch langsam aber sicher rückt für die Gladbacher der Wiederbeginn mit dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen (22. Januar, 17.30 Uhr) in den Fokus. Die Aufgabe zum Jahresauftakt hat es auch in sich: Mit einem Sieg könnte Borussia den langjährigen Konkurrenten um internationale Plätze auf schon sieben Zähler distanzieren. Doch es gibt unter den restlichen 18 Partien noch einige mehr, die richtungsweisend sein dürften für den Ausgang der Saison.