Lazio-Fans sorgen für Rassismusskandal Umtiti geht nach Beleidigungen unter Tränen vom Platz

Am Ende des schändlichen Abends in Apulien setzte immerhin die große Mehrheit der Fans ein eindrucksvolles Zeichen gegen den Hass. „Umtiti, Umtiti, Umtiti“, hallte es aus Tausenden Kehlen durch das Stadio Via del Mare, als der zuvor Gedemütigte unter Tränen den Platz verließ. Der frühere Fußball-Weltmeister Samuel Umtiti, der 2018 mit Frankreich den Titel holte, war genau wie sein Teamkollege Lameck Banda beim 2:1 (0:1) von US Lecce gegen Lazio Rom von Gäste-Anhängern rassistisch beleidigt worden.