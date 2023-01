Inter gewinnt 1:0 Erste Niederlage für Neapel – Verfolger siegreich

Die Verfolger profitierten vom ersten Ausrutscher Neapels im 16. Saisonspiel. Titelverteidiger AC Mailand rückte durch ein 2:1 (2:0) bei der US Salernitana bis auf fünf Zähler heran, Rekordchampion Juventus Turin folgt nach einem mühsamen 1:0 (0:0) beim Vorletzten US Cremonese auf Platz drei (34). Arkadiusz Milik traf für Juve per Freistoß in der Nachspielzeit (90.+1).