Fußballfans feiern in Düsseldorf Erst Tränen, dann Stolz nach Marokko-Spiel

Es hat ein wenig gedauert, bis die Party anlief. Nach Ende des Spiels um Platz drei bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, bei dem Marokko gegen Kroatien unterlag, ist die Stimmung in Oberbilk getrübt. Fans hatten zuvor in den Cafés und Restaurants vor den Fernsehern gesessen und mitgefiebert, vor allem in den letzten Minuten der Nachspielzeit war die Anspannung sichtlich groß. Nach dem Abpfiff verlassen viele schnell die Lokale, Eltern müssen zum Teil ihre weinenden Kinder trösten.