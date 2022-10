Champions League kompakt : Liverpool löst Achtelfinal-Ticket – Porto und Inter ebenfalls durch

Düsseldorf Inter Mailand hat sich das Ticket fürs Achtelfinale der Champions League bereits am frühen Mittwochabend gesichert, der FC Liverpool folgte wenig später. Selbiges gilt für den FC Porto, der nach Leverkusener Schützenhilfe ebenfalls durch ist.

In Amsterdam hatte Liverpool zunächst Glück, vor der Führung durch Star-Stürmer Mohamed Salah (42.) vergab Ajax mehrere hochkarätige Chancen. Nach der Pause erhöhten Millionen-Neuzugang Darwin Nunez (49.) und Harvey Elliott (51.). Das Klopp-Team hatte in der Premier League zuletzt beim Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0) verloren und ist nur Achter.

Liverpools Ligarivale Tottenham muss in der völlig offenen Gruppe D nach einem 1:1 (0:1) gegen Sporting Lissabon dagegen Zittern. Das vermeintliche Siegtor durch Topstürmer Harry Kane (90.+5), das den Einzug in die K.o.-Runde bedeutet hätte, wurde wegen einer Abseitsposition einkassiert. Den fünften Sieg im fünften Spiel holte in Gruppe A die bereits zuvor qualifizierte SSC Neapel durch ein 3:0 (2:0) gegen die Glasgow Rangers.