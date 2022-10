Hradecky hält Elfmeter nach Abpfiff : Bayer wahrt die Chance auf die Europa League

Madrid Schon vor dem Anpfiff von Bayer Leverkusens Spiel bei Atlético Madrid stand fest, dass die Champions League für die Werkself beendet ist. Das spektakuläre 2:2 hält aber immerhin die Hintertür Richtung Europa League offen.

Durch das 4:0 des FC Porto beim FC Brügge war schon vor dem Anpfiff klar, dass Bayer aus der Königsklasse ausgeschieden ist. Das Remis wahrt aber immerhin die Chance, doch noch Dritter in der Gruppe zu werden und in die Europa League abzusteigen. Dafür wäre es allerdings nötig, am letzten Spieltag gegen Brügge mehr Punkte als Atlético in Porto zu holen. Auch ein Unentschieden könnte reichen, wenn Madrid verliert, weil Leverkusen den direkten Vergleich für sich entschieden hat.