Champions League: Havertz schießt Chelsea ins Achtelfinale – Benfica schmeißt Juve raus​

Düsseldorf Der FC Chelsea steht nach einem Sieg in Salzburg sicher im Achtelfinale der Champions League. Ebenfalls dabei ist Benfica mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt nach einem spektakulären Sieg gegen Juventus.

Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin hat seine Pleitenserie in der Champions League fortgesetzt und das Achtelfinale bereits vor dem letzten Spieltag kläglich verpasst. Der Königsklassen-Sieger von 1996 verlor am Dienstag trotz einer Aufholjagd bei Benfica Lissabon mit Trainer Roger Schmidt mit 3:4 (1:3) und steht in der Gruppe H mit nur drei Zählern auf Platz drei. Die Portugiesen ziehen dagegen gemeinsam mit Paris Saint-Germain souverän in die K.o.-Runde ein.