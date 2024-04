Aufregung wegen Brandt-Trikot Rollstuhlfahrer klärt Wirbel nach Dortmund-Spiel auf

Das Stadion versank in Ekstase - doch inmitten des Jubels über den Einzug von Borussia Dortmund ins Champions-League-Halbfinale hat eine Aktion nach Spielende in den Sozialen Medien Ärger ausgelöst. BVB-Profi Julian Brandt wollte nach dem Triumph über Atletico Madrid (4:2) am Dienstagabend einem Rollstuhlfahrer sein Trikot zuwerfen. Aber eine Person mit grauer Wollmütze riss es dem Beschenkten aus der Hand und lief davon – so wirkte es zumindest auf dem kurzen Clip des Vorfalls aus der Live-Übertragung von Prime Video.