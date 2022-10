Premier League: Klopp verliert mit Liverpool bei Schlusslicht Nottingham​

Nottingham Nach zuletzt zwei Siegen in Folge muss Jürgen Klopp und der FC Liverpool in der Premier League wieder einen Rückschlag verkraften. Ausgerechnet beim bisherigen Tabellenletzten Nottingham Forest setzt es eine 0:1-Niederlage. Der Torschütze ist dabei ein alter Bekannter aus der Bundesliga.

Der FC Liverpool hat in der englischen Premier League wieder einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp verlor überraschend beim Tabellenletzten Nottingham Forest mit 0:1 (0:0), zuletzt waren die Reds mit Siegen über Manchester City (1:0) und West Ham United (1:0) in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

In der Folge tauchte der Aufsteiger immer wieder gefährlich vor dem Liverpool-Tor auf, Torwart Alisson Becker hielt die Gäste mit seinen Paraden aber in der Partie. Sein Gegenüber Dean Henderson hielt in der Nachspielzeit beim Kopfball von Virgil van Dijk den Heimsieg fest (90.+2).