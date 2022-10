Ex-Bayern-Star : Franck Ribéry beendet seine Fußball-Karriere

Salerno Seine Späße und Dribblings sind in der Bundesliga bestens bekannt: Der Ex-Münchener Franck Ribery hat am Freitag unter Tränen seine Karriere beendet. Die Entscheidung kommt aber wenig überraschend.

Der französische Top-Fußballer Franck Ribéry hat in den sozialen Medien sein Karriereende bestätigt. „Der Ball ruht. Die Gefühle in mir nicht“, schrieb der 39-Jährige am Freitag auf Instagram. Dazu postete der frühere Flügelspieler des FC Bayern München ein Video mit Highlights aus seiner Karriere.