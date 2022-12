Brasiliens Wahl-Verlierer Bolsonaro düst nach Florida und verärgert seine Fans

Seit seiner Niederlage hatten einige hartgesottene Anhänger des nun abgereisten scheidenden Staatschefs vor Militäreinrichtungen campiert und die Streitkräfte zur Intervention aufgefordert, um ihn an der Macht zu halten. Andere blockierten Straßen und Autobahnen, setzten Busse und Lastwagen in Brand. Ermittler prüfen zudem eine versuchte Erstürmung des Hauptquartiers der Nationalpolizei in Brasilia im Dezember. Die meisten der 32 Verdächtigen in dem Fall hätten Kontakt zum Lager um Bolsonaro gehabt, sagten Beamte. Viele seiner Anhänger glauben noch immer, dass dem Wahlergebnis nicht zu trauen sei. Sie sprechen von Betrug.