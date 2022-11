Serie A : Neapel marschiert weiter vorneweg

Neapel Der AC Mailand hat wichtige Punkte in Kampf um die Meisterschaft liegenlassen. Bei Aufsteiger Cremonese kam der Meister nicht über ein 0:0 hinaus. Vorneweg marschiert weiter der SSC Neapel.

Der SSC Neapel marschiert in der italienischen Serie A weiter vorneweg. Der Achtelfinalgegner von Eintracht Frankfurt in der Fußball-Champions-League gewann am Dienstagabend gegen den FC Empoli 2:0 (0:0) und feierte den zwölften Sieg im 14. Ligaspiel. Da Verfolger AC Mailand bei US Cremonese nicht über ein 0:0 hinauskam, hat Neapel bereits acht Punkte Vorsprung auf den zweitplatzierten Meister.