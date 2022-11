Alle Teams punktgleich : Feyenoord Rotterdam gewinnt irre Europa-League-Gruppe

Die Feyenoord-Spieler jubeln über den Siegtreffer gegen Lazio Rom. Foto: AP/Patrick Post

Düsseldorf Enger als in Gruppe F der Europa League geht es wirklich nicht mehr: Alle vier Teams haben mit der gleichen Punktzahl abgeschlossen. Feyenoord Rotterdam und der FC Midtjylland kommen weiter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Im Europapokal gilt in der Gruppenphase bei Punktgleichheit bekanntlich der direkte Vergleich. Doch was, wenn gleich alle vier Teams die gleiche Punktzahl haben? So geschehen in Gruppe F der Europa League, in der Feyenoord Rotterdam, der FC Midtjylland, Lazio Rom und Sturm Graz spielten. Laut Opta war es das erste Mal in der Geschichte aller europäischen Wettbewerbe, dass alle vier Mannschaften einer Gruppe mit der gleichen Punktzahl abgeschlossen haben.

Weil Feyenoord am letzten Spieltag am Donnerstagabend 1:0 gegen Rom gewann und Midtjylland 2:0 gegen Graz, hatten alle Teams acht Punkte. In diesem Fall zählt dann eben doch die Tordifferenz - und dort hatten Graz und Lazio das Nachsehen. Feyenoord sicherte sich mit 13:9-Toren den Gruppensieg, Midtjylland wurde mit 12:8 Zweiter. Die Römer wurden mit 9:11 wenigstens Dritter und treten im neuen Jahr in der Conference League an, während Graz mit dem schlechtesten Torverhältnis komplett ausgeschieden ist.

In Gruppe H hat auch dank eines Dreierpacks von Kevin Volland die AS Monaco den Sprung in die Zwischenrunde der Europa League geschafft. Die Monegassen setzten sich mit 4:1 (2:0) gegen Roter Stern Belgrad durch und beendeten die Gruppe H damit auf dem zweiten Platz. Der 30-jährige Volland traf zunächst per Kopf (5. Minute), dann per Fuß (27./87.), zudem erzielte Belgrads Milan Rodic (50.) ein Eigentor. Für die Serben traf Guélor Kanga (54.) per Foulelfmeter. Gruppensieger wurde Ferencvaros Budapest trotz einer Niederlage in Trabzonspor. Der türkische Meister qualifizierte sich damit noch für die Conference League.

In Gruppe E hat Manchester United derweil den Gruppensieg um ein Tor verpasst. Zwar gewannen die Red Devils bei Real Sociedad San Sebastian dank eines Treffers des 18-jährigen Alejandro Garnacho (17.) 1:0 und sorgten beim direkten Vergleich für ein Unentschieden, die Spanier haben jedoch das knapp bessere Torverhältnis und bleiben Erster.

(sid/dpa/stja)