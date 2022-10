Gruppensieg ist perfekt : Freiburg steht im Achtelfinale der Europa League

Freiburg Der SC Freiburg hat gegen Olympiakos Piräus in der Europa League erstmals nicht gewonnen, steht aber durch des 1:1 als Gruppensieger fest und kann sich die Zwischenrunde sparen.

Den Griechen ließen die Gastgeber in der Anfangsphase kaum Luft - und gerieten doch mit der ersten echten Torchance von Olympiakos in Rückstand. Nachdem Mark Flekken einen ersten Versuch noch stark parierte, schlug El-Arabi per Abstauber zu (17.). Wenig später hatten die Freiburger dann enormes Glück, als Giorgos Masouras aus kurzer Distanz nur das Außennetz traf (23.). In der Folge verlor Freiburg etwas den Faden, während Olympiakos insbesondere durch schnelle Umschaltmomente für Gefahr sorgte (35.).