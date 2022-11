Achtelfinale der Champions League : Auf diese Mannschaften könnten die deutschen Teams treffen

Berlin Die Bayern, Dortmund, Leipzig und Frankfurt überwintern in der Königsklasse. Ab jetzt zählt nur noch der K.o.-Modus, für das Achtelfinale ist zwischen machbarer Aufgabe und Hammerlos alles möglich.

Wie vor zwei Jahren stehen gleich vier Fußball-Bundesligisten im Achtelfinale der Champions League. Als letztes deutsches Team machte RB Leipzig am Mittwochabend den Sprung in die K.o.-Runde mit einem 4:0 über Schachtjor Donezk perfekt. Nach Abschluss der Gruppenphase werden am Montag die Paarungen für das Achtelfinale gelost. Neben Pokalsieger Leipzig wissen dann auch Meister FC Bayern, Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, welcher Gegner sie im neuen Jahr erwartet.