Europa League​: Randale nach Arsenal-Sieg im Nachholspiel gegen PSV Eindhoven​

Beim Nachholspiel der Europa League zwischen dem FC Arsenal und PSV Eindhoven ist es zu Fan-Ausschreitungen gekommen. PSV-Anhänger warfen nach dem Spielschluss am Donnerstagabend in London Pyros und rissen Sitze heraus. „Chaos am Ende des Spiels“, schrieb die britische Boulevardzeitung „Sun“.