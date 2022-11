Vor Europacup-Spiel : Union Berlin klagt gegen Betretungsverbot für Fans

Berlin Die Fans von Union Berlin dürfen beim Spiel ihrer Mannschaft bei Union Saint-Gilloise in Belgien nicht im Stadion dabei sein, zusätzlich wurde aber auch ein Betretungsverbot für die Stadt Leuven ausgesprochen. Dagegen geht der Verein nun vor.

Der 1. FC Union Berlin klagt gegen das von der Stadt Leuven ausgesprochene Betretungsverbot für deutsche Fans vor dem entscheidenden Europa-League-Spiel der Eisernen bei Royale Union Saint-Gilloise in Belgien. Der Club habe am Mittwoch gemeinsam mit drei Union-Anhängern im Eilverfahren beim belgischen Staatsrat, dem höchsten Verwaltungsgericht des Landes, eine Klage auf Außerkraftsetzung des Verbotes eingereicht, hieß es in einer Mitteilung des Vereins am Abend. Nach Informationen von Union soll das Gericht im Laufe des Donnerstags entscheiden. Die Eisernen spielen am Donnerstagabend (21.00 Uhr/RTL+) bei Saint-Gilloise um den Einzug in die K.o.-Runde der Europa League.