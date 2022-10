Europa League und Conference League : Endspiele für Union und Köln, Freiburg winkt der Bonus

Düsseldorf Am 5. Spieltag der Europa League winkt dem SC Freiburg der Gruppensieg und damit das Überspringen der Zwischenrunde. Union Berlin muss dagegen abliefern, um überhaupt weiterzukommen. Selbiges gilt für den 1. FC Köln in der Conference League.

Endspiele für Union Berlin und den 1. FC Köln , Achtelfinal-Matchball für den SC Freiburg: Während die Köpenicker und die Rheinländer in ihren Europacup-Duellen am Donnerstag abliefern müssen, geht es für die Breisgauer um Trainer Christian Streich um einen attraktiven Bonus.

„Das Stadion ist voll, wir sind hochmotiviert. Wir gehen mit allem, was wir haben, in das Spiel“, sagte Streich vor der Europa-League-Partie des SC gegen den griechischen Rekordmeister Olympiakos Piräus (21.00 Uhr/RTL).

Der Tabellendritte der Bundesliga führt mit der optimalen Ausbeute von zwölf Punkten aus vier Spielen die Gruppe G souverän an und hat die Play-offs bereits sicher. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten würden die Freiburger der Zwischenrunde aus dem Weg gehen und den direkten Weg in die Runde der letzten 16 schaffen.

Union steht im selben Wettbewerb vor der Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) gegen Sporting Braga aus Portugal deutlich stärker unter Druck. In der Tabelle der Gruppe D liegen die Berliner mit sechs Punkten auf Rang drei. Braga auf Platz zwei, der zum Einzug in die K.o.-Runde berechtigt, hat bei zwei ausstehenden Gruppenduellen jedoch nur einen Zähler mehr auf dem Konto.