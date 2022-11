Neues gemeinsames Projekt Broilers und Uhlmann bringen Live-Alben persönlich an die Tür ihrer Fans

Die Broilers veröffentlichen die „Puro Amor Live Tapes“ an diesem Freitag (25. November). In Düsseldorf werde die Band das neue Live-Album einer Reihe von Fans persönlich ausliefern: „Mal gucken, wie viele aufmachen“, sagte Amara. Thees Uhlmanns „100 000 Songs Live in Hamburg“ erscheint eine Woche später am 2. Dezember. Es ist ausschließlich in der Hansestadt aufgezeichnet: „Das ist die Stadt, die mich gemacht hat. Es musste einfach Hamburg sein.“