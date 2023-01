Handball-Regionalliga TVK bereitet sich mit Testspiel aufs Topspiel vor

Bereits am Montag hatte Handball-Regionalligist TV Korschenbroich seine kurze Weihnachtspause beendet. Klar, schließlich steht schon zum Start der Rückrunde am 14. Januar in der Sporthalle an der Gothaer Straße in Ratingen-West das Topspiel beim ungeschlagenen Spitzenreiter interaktiv.Handball auf dem Programm (Anwurf 18 Uhr). Um seiner Mannschaft nach dem Break vorher etwas Spielpraxis zu verschaffen, hat Trainer Gilbert Lansen ein Testspiel ausgemacht. Am Sonntag (Spielbeginn 15 Uhr) sind alle Handball-Fans bei freiem Eintritt in die Waldsporthalle eingeladen. Gegner ist dann der TV Birkesdorf, Tabellenfünfter der Oberliga Mittelrhein. „Es wird auch wieder einen Getränkeverkauf geben, zudem haben die Zuschauer die Möglichkeit, das aufgestellte Spendenschwein zugunsten der TVK-Jugend zum Jahresbeginn ordentlich zu füllen und somit die Nachwuchsarbeit des Vereins zu unterstützen“, sagt Geschäftsführer Peter Nilgen.