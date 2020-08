„Wollen vorangehen“ : DFB erlaubt Pokalspiele vor Zuschauern

Frankfurt Gerade erst hat die Bundesregierung Bundesligaspiele vor einem breiten Publikum bis Ende Oktober untersagt. Nun gibt es für die Vereine ein positives Signal vom DFB. Zu den Spielen im Pokal und in der 3. Liga sind Fans zugelassen – wenn die Behörden zustimmen.

Keine vollen Stadien, aber etwas Atmosphäre und vielleicht sogar ein Bier: Die Spiele im DFB-Pokal können wie die Partien in der 3. Liga und Frauen-Bundesliga trotz der Coronavirus-Pandemie mit Zuschauern ausgetragen werden. Mit einem entsprechenden Beschluss des DFB-Präsidiums erkämpft sich der deutsche Fußball in der Corona-Krise zumindest ein kleines Stück Normalität zurück. Das Führungsgremium des Deutschen Fußball-Bundes beschloss am Montag auf seiner Sitzung die dafür erforderlichen Ergänzungen in den Durchführungsbestimmungen zur DFB-Spielordnung.

Die flexiblen Lösungen könnten dazu führen, dass einige Spiele in der 1. Pokalrunde am zweiten September-Wochenende mit Publikum stattfinden, während andere Partien vor leeren Rängen ausgetragen werden müssen. Ein ähnliches Szenario droht eine Woche später beim Saisonstart der 3. Liga. Definitiv keinen Zugang zu den Stadien bis zum Ende des Jahres erhalten Fans des jeweiligen Gastvereins.

Als Grundlage für die Saison 2020/21 gilt das im Zusammenspiel von DFB und Deutscher Fußball Liga aktualisierte Hygienekonzept, welches das DFB-Präsidium am Montag für verbindlich erklärte. Die in dem von der Task Force „Sportmedizin/Sonderspielbetrieb“ optimierten Leitfaden festgeschriebenen Maßnahmen beziehen sich auf die Organisation und Durchführung des Trainings- und Spielbetriebs sowie die Arbeitsabläufe in den Stadien. Die DFL will das Papier auf ihrer Mitgliederversammlung am Donnerstag in Frankfurt durch die 36 Profivereine für die Bundesliga und 2. Bundesliga absegnen lassen.