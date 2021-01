Borussia-Verteidiger Elvedi : „Werde nicht wechseln, nur damit sich die Luft verändert“

Mönchengladbach Bis 2022 ist Nico Elvedi vertraglich noch an Borussia Mönchengladbach gebunden. Der Klub möchte gerne mit ihm verlängern. Nun hat sich Elvedi selbst zu seiner Vertragssituation geäußert.

Elvedi, der als Kind unter anderem Real Madrid die Daumen gedrückt hat, sagt, er wisse das, was er in Mönchengladbach hat, zu schätzen. „Ich werde nicht wechseln, nur damit sich die Luft verändert. Wenn, dann muss es ein gut überlegter Schritt nach vorne bedeuten. Ich weiß, was ich an Gladbach habe“, sagt der 24-Jährige, der bereits 188 Pflichtspiele für den Verein absolviert hat und damit in die Top 50 vorgedrungen ist. 2015 war er mit 18 vom FC Zürich an den Niederrhein gewechselt. „Mir gefällt es ausgezeichnet hier, wir stehen in der K.o.-Phase der Champions League, sind in der Meisterschaft wieder voll dabei. Der Verein ist toll, die Fans, die Mitspieler“, sagt Elvedi.