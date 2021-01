Rankings zeugen von Qualität : Borussia ist in Europas „Money League“ die Nummer 24

Borussia ist in Europas „Money League“ die Nummer 24

Mönchengladbach Im Deloitte-Report „Football Money League“ belegt Borussia Platz 24 und beim Fachmagazin Kicker haben drei Gladbacher Spieler Internationale Klasse. Rankings wie diese zeugen von der starken und nachhaltigen Entwicklung.

Auch im Zeichen der Corona-Krise gehört Borussia zu den 25 umsatzstärksten Fußball-Klubs der Welt. Das zeigt der 24. Report der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Deloitte, der nun in London veröffentlicht wurde. Grundlage der Studie ist die Saison 2019/20, die in großen Teilen von der Pandemie betroffen war. Borussia belegt in dem Ranking Platz 24 mit einem Wert von 167,9 Millionen Euro.