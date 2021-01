Emotionales Tor-Video von Borussia : „Das ist die Antwort, Bro!“

Mönchengladbach Binnen fünf Wochen hat Borussia zwei Rekordstrafen verhängt. Dass die Vergehen von Marcus Thuram und Breel Embolo trotz all des Aufruhrs möglicherweise auch zusammengeschweißt haben, davon zeugt ein Video auf den Social-Media-Kanälen des Vereins.

Gegen Dortmund stand Embolo wieder im Kader, Trainer Marco Rose bezeichnete seine Einwechslung in der Schlussphase als „Signal“. Dass sie zusammenfiel mit einem anderen Comeback der speziellen Sorte, war Zufall. Marcus Thuram meldete sich zurück nach fünf Spielen Sperre, die er wegen seiner Spuck-Attacke gegen Hoffenheims Stefan Posch aufgebrummt bekommen hatte. Dazu hatte es eine Geldstrafe gegeben, mit der Thuram kurz vor Weihnachten einen neuen Vereinsrekord aufstellte – den Embolo ihm in dieser Woche schon wieder abgenommen haben soll, auch er wurde empfindlich sanktioniert.

„Merci!“, sagt Vorbereiter Florian Neuhaus dem Torschützen Thuram ins Gesicht, während der stumm salutiert. „Merci!“ Ein „Woooaaah!“ und ein „Jaaaaa!“ sind auch dabei, was weniger interessant ist als das, was Embolo ruft: „Eine Mannschaft!“ Und: „Das ist die Antwort, Bro!“

Kapitän Stindl, der in diesem Moment bereits ausgewechselt war, kommentierte Thurams Comeback nach dem Spiel ausführlicher. „Es freut mich sehr, dass er so zurückgekommen ist. Es war keine einfache Situation für ihn im Dezember. Er hat, glaube ich, viel nachgedacht über das, was er getan hat, und hat hoffentlich die richtigen Lehren daraus gezogen“, sagte der 32-Jährige. Nun müsse sich Thuram „ein bisschen den Kredit zurück erspielen, den er leider verloren hat“. Tore sind da das beste Mittel, in jeder Hinsicht.