Borusse debütierte im Oktober : Reitz greift als 26. Eigengewächs zum Hammer

Mönchengladbach Rocco Reitz ist am Montag vom Mittelfeldspieler zum Handwerker geworden: Der 18-Jährige durfte sein Trikot im Kabinengang des Borussia-Parks aufhängen. Die Zeit seit seinem Bundesliga-Debüt verlief enttäuschend.

Jordan Beyer hat einen linken Nachbarn bekommen. Rechts von seinem Debüt-Trikot aus dem DFB-Pokalspiel beim BSC Hastedt hängt seit 2018 Florian Mayers Trikot aus dem Bundesligaspiel beim FSV Mainz, auf der anderen Seite klaffte mehr als zwei Jahre lang eine Lücke. So lange dauerte es, bis das 26. Eigengewächs der Borussia-Park-Ära sein Profidebüt feierte: Am 24. Oktober 2020 war es bei Rocco Reitz so weit, genau wie Mayer spielte er in Mainz erstmals in der Bundesliga, stand sogar in der Startelf und 60 Minuten auf dem Rasen.

„Ich bin mehr als zwölf Jahre hier vorbeigelaufen und habe mir jedes Mal gedacht, wie geil es wäre, wenn auch mein Trikot hier irgendwann hängen würde. Jetzt ist es so weit. Damit geht wirklich ein Lebenstraum für mich in Erfüllung“, sagte Reitz am Montag, als er vom Sechser zum Handwerker wurde. Auf Borussias Homepage ist er mit FFP2-Maske und dem Bilderrahmen in der Hand zu sehen, der 18-Jährige ist auch das erste und bislang einzige Eigengewächs, das während der Corona-Pandemie ganz oben ankam.

Reitz ist ein besonderer Wurf des Fohlenstalls, weil er seit der U9 alle Gladbacher Jugend-Mannschaften durchlaufen hat und der Borussia-Park bereits stand, als er erstmals die Fußballschuhe für Borussia schnürte. Noch rangiert er allerdings auf einer Stufe mit Mayer (inzwischen Teil der U23), Marcel Benger, Ba-Muaka Simakala, Frederic Löhe, René Schnitzler und Tim Rubink. Sieben der 26 spielten nur einmal für Borussias Profis.

Den zweiten Einsatz peilt Reitz nun an, nachdem ihn eine lästige Schambeinentzündung ausgebremst hat. „Es sieht so aus, dass ich diese Sache jetzt auskuriert habe und ich bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen kann“, sagte der Mittelfeldspieler.

„Es freut uns riesig, dass wir wieder ein echtes Eigengewächs nach oben gebracht haben. Mein Kompliment geht an Nachwuchsdirektor Roland Virkus und sein Team, das hier tolle Nachwuchsarbeit leistet“, sagte Manager Max Eberl nach Reitz‘ Debüt. „Borussia spielt mittlerweile auf einem so hohen Niveau, dass es nicht selbstverständlich ist, dass sich Spieler aus der eigenen Jugend bei den Profis durchsetzen.“

Kandidaten wie Conor Noß oder Famana Quizera standen schon mal im Kader, aber nicht auf dem Platz, das gerahmte Trikot blieb ihnen deshalb bislang verwehrt. So erging es einst auch Spielern wie Marlon Ritter oder Janis Blaswich.