2001 fing alles an : Borussias seltsame Serie an der Alten Försterei

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat noch nie bei Union Berlin gewonnen, aber auch nicht allzu viele Gelegenheiten gehabt. Trotzdem laufen die Fohlen seit inzwischen 20 Jahren einem Negativerlebnis hinterher.

Marco Rose mag Berlin. Er ist zwar bekennender Sachse, doch die Hauptstadt und ihre besondere Atmosphäre haben es Borussias Trainer angetan. Als Kind war er oft da, das erzählte Rose nun, weil er in Berlin Familie habe. Dass er sich dort auch in der Fußballszene gut auskennt, ist logisch. Der 1. FC Union Berlin , der kleine Klub aus Köpenick tief im Osten der Stadt, war, so war es schon zu DDR-Zeiten, immer etwas anders, „bodenständig und volksnah“, wie Rose findet. Darum mag er Union und sein kleines Stadion, „das die Fans selbst mitgebaut haben“.

So freut sich Rose sicherlich auf das Samstags-Spiel in Berlin, auch wenn wegen der Pandemie und der Englischen Woche Verwandtschafts-Treffen nicht drin sind. Allerdings hat sich auch bei seinem letzten Besuch an der Alten Försterei der Spaßfaktor in Grenzen gehalten. Zwar gab es da noch Zuschauer und die übliche heiße Stimmung, doch die 0:2-Niederlage, die seine Mannschaft gegen die des Kollegen Urs Fischer kassierte, hat Rose gar nicht gefallen. Es war eines der wenigen Spiele der vergangenen Saison, in denen er viele der von ihm eingeforderten Prinzipien vermisste. Ob es anders gelaufen wäre, wenn Patrick Herrmann in der Startphase den Ball statt an den Pfosten ins Tor geköpft hätte, sei dahingestellt.