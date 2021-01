Borussia reist zu Union Berlin : Rose ist personell so gut wie sorgenfrei

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach hat die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin bislang ohne schlechte Nachrichten überstanden. Die Personalsituation könnte kaum besser sein.

Personell ist Borussia nah dran am Optimum. Seit Jahresbeginn hat Marco Rose 18 Spieler eingesetzt, 20 dürfen in der Bundesliga in den Kader, zieht man Ersatztorwart Tobias Sippel ab, bleibt demnach nur noch ein Platz übrig. Sobald Valentino Lazaro nach seiner Muskelverletzung wieder bereit ist, wäre er der erste Kandidat, um ihn einzunehmen. „Tino befindet sich im Übergang zwischen Reha und Mannschaftstraining“, erklärte Rose am Donnerstag, zwei Tage vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin.