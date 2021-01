„Fohlenfrühstück“ : Das ist am 29. Januar bei Borussia los

Das ist am 29. Januar bei Borussia los

Service Mönchengladbach Wann trainiert Borussia? Wer ist verletzt? Wer hat Geburtstag? Und was hat der 29. Januar früher mal gebracht? Mit unserem neuen Angebot starten Sie gut informiert in den Tag.

Das steht heute an Einen Tag bleiben Marco Rose und seinem Team noch, um sich auf das kommende Auswärtsspiel vorzubereiten. Nach dem Abschlusstraining folgt am Nachmittag die Abreise nach Berlin, wo die Borussen am Samstag (15.30 Uhr) bei Union antreten werden.