Aufstellungen, Übertragung, Fakten : Alles Wichtige zu Borussias DFB-Pokal-Duell mit dem VfB Stuttgart

Denis Zakaria (r.) und Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal auf den VfB Stuttgart. Foto: dpa/Marijan Murat

Service Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart kämpfen im DFB-Pokal am Mittwochabend ums Weiterkommen. Hier gibt es alle Infos zum Achtelfinal-Duell.

Erst vor zweieinhalb Wochen sind sich der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga begegnet. Am Ende gab es ein 2:2. Nun trifft man sich wieder, dieses Mal ist der Wettbewerb ein anderer. Im DFB-Pokal geht es am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) um den Einzug ins Viertelfinale.

Rückblickend auf das Ligaspiel sagt Gladbachs Trainer Marco Rose: „Es gibt sicher ein paar Dinge, die wir anpassen können, aber das geht dem VfB andersherum sicher genauso. In der ersten Hälfte haben wir in Stuttgart mit Ball viele Dinge sehr ordentlich gemacht. Nach dem Wechsel waren wir zu passiv und im Spiel nach vorne zu unsauber.“

Unbedingt wollen Rose und seine Mannschaft die nächste Pokalrunde erreichen. „Der DFB-Pokal ist sehr reizvoll, man kann mit verhältnismäßig wenig Siegen viel erreichen. Die Chance auf einen Titel ist in diesem Wettbewerb sicherlich am größten. Generell wird in einem Spiel entschieden, wer weiterkommt. Das macht den besonderen Reiz des Pokals aus“, sagt Rose.

So könnte Borussias Startelf gegen Stuttgart aussehen

So könnten der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach spielen

VfB Stuttgart Kobel - Mavropanos, Anton, Kempf - W. Endo, Sosa - Wamangituka, Didavi, Mangala - Gonzalez - Kalajdzic

Borussia Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Kramer, Neuhaus - Stindl - Plea, Embolo, Thuram

Diese Spieler stehen Borussia Mönchengladbach im Spiel beim VfB Stuttgart nicht zur Verfügung

Marco Rose muss lediglich auf Rocco Reitz verzichten, der sich inzwischen aber wieder im Mannschaftstraining befindet. Sogar Valentino Lazaro könnte wieder im Kader stehen, das wird sich aber erst am Mittwoch entscheiden. Laszlo Bénes wurde zudem am letzten Tag des Winter-Transferfensters an den FC Augsburg verliehen.

So sehen Sie das DFB-Pokal-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach live

Das Spiel wird live im Free-TV übertragen. Die ARD meldet sich ab 20.15 Uhr aus Stuttgart. Kommentator ist Florian Naß, als Experte steht Bastian Schweinsteiger bereit. Kai Dittmann kommentiert das Einzelspiel, Wolff Fuss meldet sich aus der Konferenz. Im Anschluss daran gibt es auch die Zusammenfassungen der weiteren Achtelfinal-Partien zu sehen. Auch der Bezahlsender Sky ist live mit dabei.

