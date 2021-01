„Embolo wartet auf den Skilift“ : Gladbach-Fans wundern sich über Embolos Schuh-Wahl

Mönchengladbach Als Breel Embolo am Samstag gegen Union Berlin eingewechselt wurde, betrat er das Feld in Fußballschuhen. Während des Aufwärmens war er zuvor allerdings mit einem ganz anderen Schuh-Modell aufgefallen.

Winterlich kalt war es am Samstag in Berlin an der Alten Försterei, wo die Borussen ihr Auswärtsspiel bei Union Berlin (1:1) bestritten. Das Thermometer zeigte Temperaturen um den Gefrierpunkt an. Vielleicht könnte das eine Erklärung dafür sein, warum Gladbachs Stürmer Breel Embolo, den Trainer Marco Rose zunächst draußen gelassen hatte, seine Fußballschuhe erst schnürte, als er es tatsächlich musste.