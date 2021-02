Gelb beim 1:1 in Berlin : So lange blieb Borussia-Trainer Rose ohne Karte

Marco Rose sieht Gelb gegen Union Berlin. Foto: dpa/Andreas Gora

Mönchengladbach Marco Rose war nach dem 1:1 bei Union Berlin ein geständiger Sünder. Borussias Trainer war schon lange nicht mehr verwarnt worden an der Linie, nachdem ihm vergangene Saison sogar eine Gelbsperre gedroht hatte.

Marco Rose wusste, was das Problem war. „Ich war zu laut und dafür habe ich Gelb bekommen“, sagte Borussias Trainer nach dem 1:1 seines Teams bei Union Berlin. Fast auf den Tag genau ein Jahr war er zuvor kartenlos geblieben, die letzten „Gelbe“ hatte er beim 2:2 bei RB Leipzig am 1. Februar 2020 gesehen.

Anlass für Roses jüngsten Gefühlsausbruch in Köpenick war ein Pfiff von Schiedsrichter Bastian Dankert gegen Denis Zakaria, mit dem Rose nicht einverstanden war. „Ich habe in der Szene einfach kein Foul gesehen. Ich bin Fußballer und Zakaria spielt zwei Gegner aus, stellt seinen Körper rein und es war, auch wenn Körpereinsatz dabei war, so weit weg von einem Foul, dass es mal kurz aus mir herausgebrochen ist. Und es war natürlich auch zu laut, keine Frage“, sagte Rose.

Er war also ein geständiger Sünder. Und einer, der das Problem zeitnah aus der Welt schaffte. „Ich glaube, dass es meine einzige Aktion Richtung Schiedsrichter war. Der Linienrichter, der vierte Offizielle haben uns in der Pause schon wieder vertragen“, berichtete Rose von einem spontanen Friedensgipfel an der Alten Försterei.

Rose hat mit seiner lautstarken Schiedsrichter-Kritik nun ein „Full House“ als Borussen-Trainer zusammen: vier Gelbe und eine Rote Karte handelte er sich ein, seit er 2019 von RB Salzburg nach Gladbach gewechselt ist. „Ich bin ein emotionaler Mensch“, sagte Rose mal zu der Thematik.

Eine Gelbsperre, die in der Saison 2019 eingeführt wurde, drohte dem 44-Jährigen in der vergangenen Spielzeit, nachdem er beim Liga-Spiel in Dortmund, gegen Mainz und in Leipzig eine Verwarnung erhalten hatte. Doch die vierte „Gelbe“ blieb ihm erspart. In der aktuellen Saison ist die Gelbe Karte, die Rose nun in Berlin sah, die erste, die sich Borussias Trainer einhandelte.