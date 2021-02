Eberl bestätigt : Borussia kauft Hannes Wolf

Mönchengladbach Die Kaufoption bei Hannes Wolf hat gegriffen, damit ist er nun offiziell ein Spieler von Borussia Mönchengladbach. Das hat Manager Max Eberl am Dienstag verkündet.

Fakt ist: Der Österreicher Wolf, der in dieser Saison noch als Leihspieler Gladbachs firmiert, ist nun über die laufende saison hinaus Borusse. Damit ist er die zweite fixe Investition für die neue Saison in diesem Winter. Zuvor hatte Borussia schon Kouadio Konie vom französischen Zweitligisten FC Toulouse verpflichtet. Der Franzose wurde noch mal für den Rest der Saison an Toulouse ausgeliehen, er kostet dem Vernehmen nach neun Millionen Euro. 9,5 Millionen Euro muss Borussia zu den 1,5 Millionen Euro Leihgebühr für Wolf zuzahlen, heißt es.

Es ist eine Nachricht, die zu Diskussionen führen wird in Gladbachs Fan-Szene. Denn an Wolf scheiden sich die Geister. Zumindest bei den Fans Borussias. Ist er nun was für Gladbach, der schmale 21-Jährige oder nicht? So recht ist Wolf, der aufgrund der gemeinsamen und sehr erfolgreichen Vergangenheit bei RB Salzburg als ein Lieblings-Zögling von Trainer Marco Rose gilt, noch nicht angekommen. Nicht im Spiel der Borussen und nicht in den Herzen vieler Fans.