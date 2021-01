U23 siegt gegen Bergisch Gladbach : Borussia dreht das Spiel spät, Vogel sieht Gelb-Rot

Mika Schroers erzielte den entscheidenden Treffer gegen Bergisch Gladbach. Foto: Ja/Heiko van der Velden

Mönchengladbach Die Borussen konnten am Samstag gegen Bergisch Gladbach mit 2:1 gewinnen. Trainer Heiko Vogel musste frühzeitig den Innenraum verlassen.

Thomas Kraus konnte es nicht fassen. „Das ist ein Elfmeter und eine Rote Karte, das musst Du doch sehen“, rief er Schiedsrichter-Assistentin Nadine Westerhoff auf dem Kunstrasenplatz im Borussia-Park zu. „Schrei mich nicht so an“, entgegnete diese. Zwar regt sich Kraus auf dem Feld gerne ein wenig auf, aber diesmal lag er nach einem Foul an Justin Steinkötter absolut richtig.

Die Borussen lagen nach 30 Minuten am Samstag gegen den SV Bergisch Gladbach mit 0:1 zurück, der Strafstoß hätte dem Spiel die Wende bringen können. Diese sollte dann später folgen, denn nach der Pause sorgte das Team von Trainer Heiko Vogel noch für einen verdienten 2:1-Erfolg. Dem Rückstand liefen die Borussen mehr als 40 Minuten hinterher, weil Serhat Koruk, einziger Angreifer der Gäste, in der 19. Minute kurz vor der Mittellinie zu einem unwiderstehlichen Solo angesetzt hatte, an dem ihn bis zum Abschluss kein Borusse hatte hindern können.

Bis zur Pause machten es die gegen den Abstieg kämpfenden Bergischen erstaunlich gut, spielten variabel, ließen nur einen Kopfball von Markus Pazurek und einen Schuss von Steinkötter zu. Doch man durfte vermuten, dass sie diesen hohen Aufwand nicht über die volle Spielzeit würden leisten können.

„Darauf haben wir ein wenig spekuliert. Aber dass wir nicht schon vor der Pause besser ausgesehen haben, muss ich auch ein wenig auf meine Kappe nehmen. Ich hätte vielleicht schon in der Startelf mehr tauschen müssen, weil klar war, dass das Spiel in Dortmund am Mittwoch Körner gekostet hat“, erklärte ein am Ende doch zufriedener Vogel, der sich in der 54. Minute jedoch zunächst auf die Tribüne verabschiedete. Nachdem er sich vor der Pause schon über den nicht gegebenen Elfmeter geärgert hatte, sah er Gelb-Rot und musste den Innenraum verlassen. „Richtig gut waren wir erst danach. Aber dann habe ich mich heute gerne geopfert“ sagte Vogel.

Mit den eingewechselten Marcel Benger, Kaan Kurt und Jacob Italiano legten die Borussen dann deutlich zu. Nach einer Stunde setzte Steinkötter den Ball zunächst an den Querbalken, den Abpraller verwertete er zum Ausgleich. Und fünf Minuten vor dem Ende ging es dann nach einem Abschlag der Gäste ganz schnell in die andere Richtung. Joker Mika Schroers erzielte den Siegtreffer. „Vor der Pause haben wir das hohe Balltempo, das wir uns auf dem Untergrund vorgenommen hatten, nicht umgesetzt. Das hat dann am Ende viel besser ausgesehen“, lobte der Coach.

Nach 22 Spielen haben die Borussen aktuell 35 Punkte gesammelt und stehen damit auf dem siebten Rang der Regionalliga West. Mit dem Auswärtsspiel beim SV Straelen, die bislang sieben Punkte weniger auf dem Konto haben, steht am kommenden Samstag die nächste Partie an.