Leihe bis Sommer : Bénes wechselt von Gladbach nach Augsburg

Update Mönchengladbach Unsere Redaktion hatte exklusiv berichtet, dass sich bei Laszlo Bénes und dem FC Augsburg ein Leihgeschäft anbahnt. Am Mittwochnachmittag, knapp drei Stunden vor dem Ende der Transferperiode, hat Borussia den Wechsel nun verkündet.

„Laci weiß, dass er grundsätzlich nah dran ist“, hatte Borussia-Coach Marco Rose vor dem Spiel bei Union Berlin über Laszlo Bénes gesagt. Am Samstag saß der Slowake dann wieder 90 Minuten auf der Bank, am Montag bahnte sich kurz vor dem Ende der Transferperiode ein Wechsel ein. Was unsere Redaktion exklusiv berichtet hatte, verkündete Borussia knapp drei Stunden vor dem Ende der Transferperiode: Laszlo Bénes wird bis zum Saisonende an den FC Augsburg verliehen. Der FCA steht nach 19 Spieltagen mit 22 Punkten auf Platz 13, hat fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.