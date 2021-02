Borussia reist erst am Mittwoch nach Stuttgart : Lazaro könnte auch im Flieger sitzen

Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach muss am Mittwochabend beim VfB Stuttgart antreten. Die Personalsituation könnte aus Sicht von Trainer Marco Rose entspannter nicht sein.

Am Dienstag, einen Tag vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart , waren diese Fragen sehr schnell geklärt. „Es sind eigentlich alle soweit einsatzfähig. Rocco Reitz ist im Mannschaftstraining, er braucht noch ein paar Tage. Wir haben keine angeschlagenen Spieler im Moment“, verkündete Rose. Reitz wird für das Spiel in Stuttgart kein Thema sein, ansonsten hat Rose freie Auswahl.

Auch Valentino Lazaro, der bereits zum zweiten Mal in dieser Saison mit einer schweren Muskelverletzung ausgefallen war, mischt wieder im Mannschaftstraining mit. Und theoretisch ist er sogar für die Partie am Mittwochabend (20.45 Uhr/ARD und Sky) eine Option. „Wir könnten ihn mit nach Stuttgart nehmen. Er hat aber erst wenige Trainings hinter sich. Deshalb entscheiden wir das erst morgen früh", sagte Rose über Lazaro, der das „Tor des Jahres“ 2020 erzielt hat .

Anders als üblich werden die Borussen den Flug ins Schwabenland erst am Spieltag selbst antreten. Womöglich auch, um vor der Partie einem langen Tag im Hotel aus dem Weg zu gehen. Auf welches Personal Rose dann setzt, wird er seiner Mannschaft wohl auch erst am Mittwoch mitteilen.

„Wir spielen jetzt ein Pokal-Achtelfinale. Das ist eine reizvolle Aufgabe. Es ist ähnlich wie in einem Europapokalspiel. Wir nutzen das Spiel in der Bundesliga in der Vorbereitung und in der Analyse. Ob Stuttgart Dinge anpasst und anders machen wird, werden wir morgen sehen. Gleiches gilt, ob wir Dinge anpassen und anders machen“, sagte Rose.