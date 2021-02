Borussias Sechser : Darum steht Kramer bei Rose hoch im Kurs

Borussias Ordnungsstifter im zentralen Mittelfeld: Christoph Kramer. Foto: dpa/Marius Becker

Mönchengladbach Mittelfeldmann Christoph Kramer gehört in dieser Saison nicht nur wegen seiner hohen Laufleistung zur Achse von Trainer Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach. Gerade in den Top-Spielen ist der 29-Jährige bereit für große Taten.

Am 19. Februar wird Christoph Kramer 30. Das ist, vergleichsweise, ein fortgeschrittenes Alter für einen Fußballer. Dass man aber auch als Ü30-Spieler noch mal einen echten Frühling erleben kann, lebt gerade Borussias Kapitän Lars Stindl der gesamten Liga vor mit bemerkenswerten Leistungen. Insofern muss Kramer keine Angst vor der „3“ haben, die auf ihn zukommt. Zumal er selbst gerade nach dem Motto unterwegs ist: Alter schützt vor Qualitätsschub nicht. Das jedenfalls sieht sein Trainer Marco Rose so.

Info Das ist Borussias Fahrplan dieser Woche Dienstag Training und Pressekonferenz (16.30 Uhr) Mittwoch (20.45 Uhr) Pokalspiel beim VfB Stuttgart Donnerstag Training

Freitag Training Samstag (18.30 Uhr) Ligaspiel gegen den 1. FC Köln

„Chris hatte nicht umsonst wettbewerbsübergreifend in dieser Saison schon über 2000 Einsatzminuten. Ich denke, er hat in dieser Spielzeit nochmal draufgepackt und mit dem Beginn der Champions League einen Schub bekommen“, sagte der Trainer vor dem Spiel bei Union Berlin. Da gehörte Kramer zum 24. Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel zu Roses Startformation, nur dreimal war das nicht der Fall. In der Liga machte Kramer 16 von 19 Spielen von Anfang an mit, im Pokal alle beide und in der Champions League ebenfalls sechs von sechs möglichen.

Gerade in der Königsklasse hat Kramer in Roses Augen seine Fähigkeiten optimal eingebracht. „Mir ist vor allem in dem Spiel bei Inter Mailand aufgefallen, wie er dort vorangegangen und fast 13 Kilometer gelaufen ist, um Passwege zu erschließen, andere zu unterstützen und unser Spiel anzukurbeln“, sagte Rose. Kramer ist nicht der Edeltechniker wie sein Kumpel und Kollege Florian Neuhaus, mit dem er in dieser Saison die Erstbesetzung der Doppelsechs ist. Und er ist auch kein Kraftwerk wie Denis Zakaria. Aber dafür der Mann für die Sicherheit im Zentrum als fleißiger Läufer (12,16 Kilometer im Schnitt in 90 Minuten in der Bundesliga) und Pass-Spieler.

Foto: dpa/Matthias Balk 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Stuttgart aussehen

Zuweilen wird ihm vorgeworfen, zu oft quer statt steil zu spielen, doch hat Kramer in Sachen Passspiel sicher auch nicht den Anspruch, Edel-Anspiele in Serie zu fabrizieren, wie es beispielsweise Stindl tut. Er ist ein Ordnungshüter – kann aber auch auf seine Art Akzente nach vorn setzen, nicht so spektakulär wie andere im Team, aber doch mit Effekt.

In 22 Pflichtspielen arbeiteten Kramer und Neuhaus zusammen vor der Abwehr. Zuletzt in Berlin war es mal anders, da bekam Neuhaus eine Pause, Kramer hatte dieses Mal Zakaria an seiner Seite. Der übernahm die Rolle von Neuhaus als Umschaltspieler. Zuletzt standen auch immer mal wieder alle drei auf dem Rasen, dann war Kramer die Single-Sechs und die Jüngeren gaben ein Stück weiter vorne die Achter. Ergo: Kramer ist, was auf seinem Trikot steht – Borussias echte Sechs.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 22 Bilder Das ist Christoph Kramer

Er ist ein Teil von Roses Achse, nicht nur, aber auch wegen der vielen Kilometer, die er macht. Kramer ist mit 187,05 Kilometern der Borusse mit den drittmeisten Saison-Kilometern nach Matthias Ginter (198,71) und Stefan Lainer (188,78). Roses Spiel basiert zu einem Gutteil auf dem Fleiß der Spieler gerade in den zentralen Positionen. Je mehr Meter sie machen, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit. Darum passt es mit Roses Borussia und Kramer.

Dass dieser gerade in den Topspielen wie in der Königsklasse, aber auch gegen die Bayern und den BVB seine besten Darbietungen auf den Rasen gebracht hat, belegt, dass er in dieser Saison bereit ist für große Aufgaben. Die stehen im Februar an, zum Beispiel am Mittwoch im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (20.45 Uhr/ARD und Sky) oder am 24. Februar im ersten Champions-League-Achtelfinale gegen Manchester City.

Das einzige, was Kramer aktuell abhanden gekommen ist, ist das Privileg, den letzten direkten Freistoß für Borussia verwandelt zu haben. Lars Stindl hat es in Frankfurt geschafft. „So habe ich Christoph Kramer abgelöst, der ja den letzten direkten Freistoß verwandelt hatte“, erzählte Stindl im Interview mit unserer Redaktion.