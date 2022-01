Eberl deutet Transfer an : Hannes Wolf steht vor Abschied aus Gladbach

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 17 Bilder Das ist Hannes Wolf

Mönchengladbach Hannes Wolf und Borussia Mönchengladbach könnten bald getrennte Wege gehen. Manager Max Eberl und Trainer Adi Hütter deuteten an, dass Wolf den Verein noch in dieser Transferperiode verlassen könnte. Für das Spiel in Hannover ist er somit kein Thema.

Max Eberl hielt sich am Dienstag nicht lange mit Erklärungen auf. Einen Tag vor dem DFB-Pokal-Achtelfinale bei Hannover 96 (18.30 Uhr, Sky) war Borussias Manager auf der Pressekonferenz recht kurz angebunden. „Jedes Jahr ist der DFB-Pokal ein großes Event. Jetzt haben wir Bayern geschlagen und wollen in Hannover weiterkommen“, sagte Eberl bei seiner ersten Antwort, als es um die Bedeutung des Pokals ging. Und es darf vermutet werden, dass er sich am liebsten gar nicht erst zur Personalie Hannes Wolf geäußert hätte, wenn ihn Trainer Adi Hütter nicht in gewisser Weise dazu gezwungen hätte.

Auf die Frage, warum Wolf am Samstag im Heimspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:2) nicht im Kader gestanden hatte und ob er für das Pokalspiel zur Verfügung stehen würde, antwortete Hütter: „Er hat am Montag ein Reha-Training absolviert und war auf dem Platz. Er ist noch leicht angeschlagen. Aber möglicherweise kann Max dazu noch etwas sagen“, sagte Hütter und blickte auf dem Podium im Presseraum des Borussia-Parks nach links. „Kann sein, dass sich da etwas ereignet in den nächsten Tagen“, sagte Eberl und bestätigte damit Spekulationen, die bereits am Wochenende durch Wolfs Nicht-Berücksichtigung aufgekommen waren.

Zudem sei die Vermutung erlaubt, dass Wolf derzeit nicht angeschlagen ist, sondern das Risiko einer Verletzung, die einen kurzfristigen Transfer blockieren könnte, durch Einzeltraining minimiert werden soll. Für das Spiel in Hannover ist Wolf daher erneut keine Option, es sei denn, ein Wechsel würde sich bis dahin zerschlagen.

Ob es bei Wolf, dessen Vertrag noch bis 2024 läuft, zu einem Leihgeschäft kommen werde oder ein endgültiger Abschied anstehen könnte, verriet Eberl nicht: „Werden wir dann sehen, wenn’s soweit ist“, sagte er verständlicherweise kurz und knapp, um laufende Verhandlungen nicht zu gefährden. Unter Hütter stand Wolf bis zum Leverkusen-Spiel acht Ligaspiele in Folge im Kader, verzeichnete dabei allerdings keine einzige Spielminute. Hütter und Wolf? Das scheint nicht zu passen. Wolf und Borussia? Da deutet sich eineinhalb Jahre nach dessen Wechsel von RB Leipzig an den Niederrhein eine Trennung an.