Noten-Check : Debütant Friedrich kommt bei den Leser-Noten klar besser weg

Interaktiv Mönchengladbach Insgesamt zeigten sich die Mönchengladbachs Fans bei der Bewertung der Borussen für deren Leistung bei der 1:2-Heimniederlage gegen Bayer Leverkusen etwas gnädiger. Einigkeit herrschte aber bei der Frage nach dem Spieler des Spiels. Unser Noten-Check.

Während der 26-Jährige in unserer Einzelkritik eine 4- erhalten hatte, wurde er von den RP-Lesern mit einer 3- im Schnitt um eine ganze Note besser bewertet. Friedrich war damit der deutlichste Ausreißer, insgesamt zeigten sich die Fans aber etwas gnädiger mit der Mannschaft als die Borussia-Reporter. So lag der Gesamtschnitt in unserer Einzelkritik bei 3,6, während die Leser im Schnitt eine 3,3 vergaben.

Neben Friedrich bekam auch dessen Partner in der Dreierabwehrkette, Tony Jantschke , eine bessere Note, statt der 4- bei den Reportern gab es von den Lesern eine 4+ – trotz des Fehlers vor dem 0:1, als Jantschke Torschütze Robert Andrich ziehen ließ. Darüber hinaus war bei Manu Koné der Unterschied ebenfalls etwas größer (Reporter: 4; Leser: 3-). Bessere Durchschnittsnoten erhielten zudem Luca Netz (3,81), Florian Neuhaus (3,85) und Lars Stindl (3,95), die in der Einzelkritik allesamt eine 4- erhalten hatten. Kapitän Stindl war mit seiner glatten 4 der Feldspieler mit der schlechtesten Bewertung der Leser.

Der notenbeste Feldspieler war bei den Fans Nico Elvedi, der auch die Reporter am Samstagabend noch am meisten überzeugt hatte. Allerdings war die Note beim Schweizer Abwehrspieler bei den Lesern schlechter ausgefallen: In der Einzelkritik mit einer 3+ bewertet, bekam er von den Lesern eine glatte 3. Schlechter war die Durchschnittsnote der Leser ansonsten nur noch bei einem Gladbacher: Laszlo Bénes, der eine 3- erhalten hatte, kam bei den Fans auf eine 3,82, was noch so gerade einer 4+ entspricht.