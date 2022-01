Kramer fehlt sicher in Hannover : Borussias Personallage im Mittelfeld bleibt angespannt

Mönchengladbach Christoph Kramer fällt weiterhin wegen seiner Erkältung aus, die Rückkehr Denis Zakarias ist ungewiss. So könnten Trainer Adi Hütter im Mittelfeld wieder nur wenige Alternativen für das Pokalspiel bei Hannover 96 bleiben. Zudem fällt auch ein Abwehrspieler sicher aus.

Noch ist die Zusammenarbeit von Manu Konés und Laszlo Bénes im zentralen, defensiven Mittelfeld der Borussen nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Am vergangenen Wochenende setzte es in dieser Besetzung zum zweiten Mal eine knappe Heimniederlage, nachdem das Duo kurz vor Weihnachten beim 2:3 gegen Frankfurt erstmals von Beginn an gemeinsam auf der Doppelsechs gespielt hatte. Gegen Leverkusen blieben Trainer Adi Hütter angesichts der Ausfälle von Denis Zakaria (Zerrung im Hüftbereich) und Christoph Kramer (Erkältung) kaum noch Alternativen für diesen Bereich. Und das könnte nun im Pokal am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 wieder der Fall sein.