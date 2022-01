Noten-Check : Borussia-Fans haben einen klaren Spieler des Spiels

Interaktiv Mönchengladbach Leser und Redakteure der Rheinischen Post haben die Leistungen der Borussen beim 2:1 in München sehr unterschiedlich bewertet. In den meisten Fällen fielen die Benotungen der Fans besser aus. Nur ein Verteidiger schnitt deutlich schlechter ab.

Siege in München sind für die Gladbacher immer noch etwas Besonderes – auch wenn es innerhalb der vergangenen elf Jahre nun schon vier gegeben hat. Insofern ist nicht verwunderlich, dass unsere Leser die Leistung der Borussen insgesamt sehr positiv bewerten – auf jeden Fall noch etwas positiver, als es die Benotungen der Borussia-Reporter der RP waren. Das ergibt die Auswertung unseres Aufrufs, Gladbachs Profis für das 2:1 in München zu benoten.

Die beste Leser-Benotung durfte der Siegtorschütze für sich verbuchen. Stefan Lainer, der per Kopf in der 31. Minute das 2:1 erzielte hatte, erhielt im Schnitt eine 1,62, was in etwa einer 2+ entspricht. Damit honorierten die Fans sicherlich nicht nur den Kopfball, sondern die insgesamt engagierte Leistung des Österreichers – und schauten vielleicht auch etwas wohlwollender über den einen oder anderen leichten Fehler hinweg, als es die RP-Redaktion mit ihrer 2- getan hatte. Gleich hinter Lainer landete Torwart Yann Sommer mit einer 1,77, auch er wurde damit von den Lesern besser bewertet, die Reporter hatten eine 2- gegeben.