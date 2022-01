Leser-Noten : Bewerten Sie die Leistung der Borussen in München

Bewerten Sie die Leistung der Borussen in München

Interaktiv Borussia Mönchengladbach hat trotz eines frühen Rückstands ihren fünften Bundesligasieg beim FC Bayern München gefeiert und 2:1 gewonnen. Wir wollen wissen, wie Sie die Leistung der Gladbacher gesehen haben.

Eine halbe Stunde Anlaufzeit benötigten die Gladbacher, dann waren sie in der Rückrunde angekommen und verdienten sich nach dem glücklichen 1:1-Ausgleich durch Florian Neuhaus im Fortlauf der Partie den Sieg beim Rekordmeister. Stefan Lainer war der Siegtorschütze, der noch vor der Pause nach einer Ecke per Kopf zum 2:1 traf.

Wir wollen auch nach diesem Spiel wissen: Wie bewerten Sie die Leistung der Borussen? Nutzen Sie dafür unser Abstimmungs-Tool, die Auswertung folgt am Sonntagnachmittag.

Stefan Lainer war nicht nur aufgrund seines Tores einer der auffälligsten Borussen, mit großem Einsatzwillen schaltete er sich immer wieder in die eigenen Angriffe ein. Doch auch Matthias Ginter hatte großen Anteil am Erfolg, und das nicht nur, weil er einmal auf der Torlinie rettete. Einen nicht so guten Tag erwischte dagegen Nico Elvedi, der beim 0:1 im Zweikampf gegen Torschütze Robert Lewandowski schlecht aussah.