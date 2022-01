Borussias Innenverteidiger : Jantschke und Beyer feiern wichtige Comebacks

München Borussia-Trainer Adi Hütter nahm in der 67. Minute gegen den FC Bayern einen Eigengewächs-Wechsel vor: Jordan Beyer kam für Tony Jantschke. Es war die zweite Rückkehr in der Innenverteidigung. Beide Profis bauten ihre starken Bilanzen aus.

Tony Jantschke hat den Rasen in der Allianz-Arena schon beackert, als er 20 Jahre alt war und beim FC Bayern noch ein Franck Ribéry auf der Höhe seines Schaffens über seine Seite kam. Jantschke wurde älter, seine Position zentraler, Ribéry verabschiedete sich, doch die herausragende Bayern-Bilanz der Gladbacher in der erfolgreichen Neuzeit hat Bestand. Am Freitagabend lieferte Jantschke, der dieses Jahr 32 wird, ein weiteres Paradebeispiel für seine Rolle und seine Bedeutung bei Borussia ab.

Beim 2:1-Erfolg stand er zum zweiten Mal in dieser Saison, zum ersten Mal seit dem 26. September, auf dem Platz und half nach einem 1:0 gegen Borussia Dortmund bei einem weiteren Sieg gegen ein absolutes Top-Team mit. „Davon gehe ich nicht aus“, kommentierte Jantschke gewohnt nüchtern die These, dass Gladbach mit ihm Meister werden würde, sollte er immer spielen.

Am Ende gab nicht die 100-Prozent-Quote des Routiniers seinen Ausschlag für das Comeback nach mehr als drei Monaten. „Wir haben lange überlegt, ob wir Vierer- oder Dreierkette spielen sollen, und uns dann für Tony Jantschke entschieden, der lange weg war“, erklärte Trainer Adi Hütter. „Trotz allem hatte er gut trainiert und hat es gut gemacht. Vor allem weil in Luca Netz ein 18-Jähriger auf der Seite spielt, haben wir diese Option gezogen.“ Schon gegen den BVB war Jantschke für Netz der doppelte Boden.

Er hatte Ende Oktober im Training einen Jochbeinbruch erlitten, drehte bald schon wieder seine Runden. Doch Hütter berichtete auch von Rückschlägen, Geduld war gefragt, auch beim Trainer, der zwischenzeitlich auf vier Innenverteidiger verzichten musste. „Wenn man eine Gesichtsverletzung hatte, ist das Spiel danach immer so eine Sache. Ein paar hatte ich ja schon. Das war ein bisschen komisch, dazu hatte ich eine Weile nicht gespielt“, sagte Jantschke. „Es war super, dass der Trainer mir das Vertrauen gegeben hat und wir hier gewonnen haben.“

Er biss sich rein, war in seinen 67 Einsatzminuten ein Seismograph für die Mannschaftsleistung. „Die Bayern haben am Anfang viel Druck gemacht, mit vielen tiefen Läufen. Das war etwas schwierig mit unseren Abständen. Aber dann haben wir es besser in den Griff bekommen“, sagte Jantschke. „Es sind halt die Bayern. Es wurde viel geschrieben über Corona, aber wir haben auch ein paar, die wir vermissen. Nichtsdestotrotz war das eine Weltklasse-Mannschaft, gerade vorne haben sie mit Gnabry, Lewandowski, Müller und Musiala enorme Qualität.“

Mitte der zweiten Hälfte nahm Hütter dann den Eigengewächs-Wechsel vor und ermöglichte dem zweiten Abwehrspieler das Comeback. Jordan Beyer, frisch ausgestattet mit einem Vertrag bis 2026, kam erstmals seit dem 5:0 gegen die Bayern im Pokal zum Einsatz. „Besser hätte ich es mir nicht vorstellen können“, sagte Beyer. „Tony hatte es super gemacht bis dahin, aber konnte nicht mehr. Also musste ich auf den Platz, da gab es einiges zu tun. Zum Glück ist es gut ausgegangen.“ Während Jantschke der Unbesiegbare ist, ist Beyer der Unüberwindbare – nur sieben Gegentore hat Borussia in 616 Minuten mit ihm kassiert, im Schnitt nur halb so viele wie ohne ihn.