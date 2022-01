Borussias Algerier : Für Bensebaini geht am Dienstag der Afrika-Cup los

19. Juli 2019: Ramy Bensebaini feiert mit seinen Teamkollegen den Sieg Algeriens beim Afrika-Cup. Kurz darauf wechselte er zu Borussia Mönchengladbach. Foto: AFP/GIUSEPPE CACACE

Mönchengladbach Ende 2021 konnte Ramy Bensebaini für Borussia so oft durchspielen wie nie zuvor. Die Serie ist nun gerissen, der Algerier bestreitet mit seiner Nationalmannschaft bereits den Afrika-Cup. Wie lange Bensebaini mindestens fehlen wird und wer bei Gladbachs nächsten Gegnern fehlt.

Am 24. Dezember erhielt Ramy Bensebaini die offizielle Bestätigung dessen, was er längst erwarten konnte: Borussias Linksverteidiger darf mit der algerischen Nationalmannschaft versuchen, den Afrika-Cup-Titel zu verteidigen. Vom 9. Januar bis 6. Februar 2022 wird die 2021 ausgefallene Ausgabe des Kontinentalturniers in Kamerun nachgeholt. Am Dienstag geht es für Algerien um 14 Uhr los mit dem Spiel gegen Sierra Leone, am Sonntag trainierte die Mannschaft erstmals in Douala.

Während Borussia sich auf die Rückrunde der Fußball-Bundesliga vorbereitetr, weilte Bensebaini mit dem 28-köpfigen Kader in Katar. Am Neujahrstag sollten „Les Verts“ im nächsten WM-Gastgeberland ein Testspiel gegen Gambia bestreit, das jedoch kurzfristig abgesagt wurde. Am 5. Januar hieß der Gegner Ghana, Bensebaini spielt beim 3:0 durch. Die Gruppenphase des Afrika-Cups geht nach dem Auftakt gegen Sierra Leone weiter am 16. Januar gegen Äquatorialguinea (20 Uhr), vor dem letzten Duell mit der Elfenbeinküste am 20. Januar (17 Uhr) wollen die Algerier bestenfalls schon das Achtelfinal-Ticket gelöst haben.

Im Sommer 2019 durften sich Borussias Kaderplaner durch Bensebainis Leistungen beim Afrika-Cup bestätigt fühlen, dass der heute 26-Jährige die Fohlen verstärken kann. Für knapp zehn Millionen Euro wechselte er schließlich von Stade Rennes an den Niederrhein – als französischer Pokalsieger und Afrika-Cup-Sieger. Internationales Format hat Bensebaini seitdem in 71 Spielen nicht nur mit seinen 16 Toren untermauert. Vier Treffer gelangen ihm durch zwei Doppelpacks gegen den FC Bayern, wo Borussia am Freitag ohne hin 2:1 gewann. Links in der Dreierkette verteidigte Tony Jantschke, davor auf der zweiten Bensebaini-Position auf dem Flügel lief Luca Netz auf.

Auch die Spiele gegen Bayer 04 Leverkusen am 15. Januar, Hannover 96 am 19. (DFB-Pokal) und Union Berlin am 22. wird Bensebaini sicher verpassen. Anschließend setzt die Bundesliga am letzten Januar-Wochenende aus, erreicht Algerien mindestens das Halbfinale, ist jedoch auch am 5. Februar bei Arminia Bielefeld nicht mit Bensebaini zu rechnen. Mit Blick auf die nächsten Wochen schlagen gerade so einige Trainer, bei allem Respekt vor dem Turnier, die Hände über dem Kopf zusammen, vor allem in der Premier League. Zudem könnten einer schnellen Wiedereingliederung nach dem Afrika-Cup die jeweils geltenden Quarantäne-Bestimmungen im Weg stehen.

Auch Borussias nächste Gegner sind betroffen: Bei Leverkusen sind die Innenverteidiger Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste) weg, Union Berlin muss auf Top-Torjäger Taiwo Awoniyi (Nigeria) verzichten. Zum Glück für Gladbach-Trainer Adi Hütter hat sich die Personalsituation in der Abwehr etwas entspannt durch die Comeback von Jantschke, Jordan Beyer und Nico Elvedi. Bensebaini war zuletzt schon mehr im Zentrum als auf dem Flügel gefragt, spielte zehnmal in Folge durch – das gab es zuvor noch nie in seiner Zeit bei Borussia, weil ihn oft Blessuren außer Gefecht setzten.