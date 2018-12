Borussia - Nürnberg 2:0: Hazard und Plea schießen Borussia zum Heimrekord

Mönchengladbach Der Rekord ist geschafft. Borussia Mönchengladbach hat erstmals in der Bundesliga-Geschichte alle Hinrunden-Heimspiele gewonnen. Am Dienstag besiegten die Gladbacher den 1. FC Nürnberg mit 2:0 und schafften ihren achten Erfolg im eigenen Stadion.

Dabei erlebte Dieter Hecking, der zum 400\. Mal in der Bundesliga auf der Trainerbank saß, gerade zu Beginn ein wenig amüsantes Jubiläum. Seine Borussia, die mit dem Erfolg ihren zweiten Tabellenplatz festigte, fand äußerst schwer ins Spiel und hatte in einigen Situationen Probleme mit der eigenen Konzentration.

So musste – wie beim 0:0 in Hoffenheim – Yann Sommer gleich zu Beginn mit einer tollen Parade einen frühen Gegentreffer verhindern. In Hoffenheim hatte der Schweizer Keeper einen Schuss aus kurzer Distanz von Pavel Kaderabek in der zweiten Minute pariert, gegen den „Club“ einen Kopfball von Adam Zrelak aus einer noch geringeren Entfernung, nachdem zuvor ein abgefälschter Schuss an der Latte abprallte (5\.). Der junge Jordan Beyer, der wieder den verletzten Tony Jantschke ersetzte, hatte dabei keine gute Figur abgegeben.