Borussias Klatsche bei den Bayern : Das sagt Jonas Hofmann zum 0:6-Debakel

München Der Nationalspieler, im Hinspiel noch gefeierter Doppelpacker, ging mit seinen Kollegen in München unter. Die deutliche Niederlage war für ihn in mehrfacher Hinsicht äußerst bitter.

Jonas Hofmann hat einige gute Erinnerungen, wenn er an Spiele mit Borussia gegen den FC Bayern denkt. Im Hinspiel der laufenden Saison vor genau vier Monaten war der Nationalspieler mit einem Doppelpack und einer Vorlage einer der Sieggaranten beim 3:2-Erfolg. Und beim letzten Sieg der Gladbacher in München steuerte er zwei Vorlagen zum 3:0 im Oktober 2018 bei. Den 8. Mai 2021 würde Hofmann hingegen wohl lieber aus dem Gedächtnis streichen: Mit Borussia ging er beim alten und neuen Deutschen Meister 0:6 (0:4) unter.

Die Partie war zu diesem Zeitpunkt jedoch längst entschieden – gefühlt war sie das bereits nach zwei Minuten. Da führten die Bayern schon 1:0 durch Robert Lewandowski. „Wir haben nicht so dagegengehalten, wie wir uns das vorgenommen hatten. Wir kriegen schnell das 0:1 und das 0:2, da atmest du erstmal durch in München“, sagte Hofmann. Er selbst hatte zwar in der Anfangsphase für einige Ballgewinne gesorgt und versucht, mit Läufen in die Tiefe Unruhe zu stiften. Gefährlich wurden die Gladbacher trotz der Räume, die ihnen die Bayern boten, aber kaum.