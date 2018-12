Neue Marktwerte veröffentlicht: Hazard und Plea kratzen an der 40-Millionen-Euro-Marke

Hazard und Plea kratzen an der 40-Millionen-Euro-Marke

Mönchengladbach Das Portal Transfermarkt.de veröffentlicht geschätzte Marktwerte der Bundesliga-Spieler. Zahlreiche Borussen haben ihren Wert deutlich erhöht. Einige haben aber auch an Marktwert verloren.

Beim Heimspiel gegen den 1\. FC Nürnberg kann Borussia eine ohnehin schon tolle Hinrunde krönen. Mit dann 33 Punkten hätte das Team von Trainer Dieter Hecking Grund genug, ausgelassen Weihnachten zu feiern. Das abschließende Spiel am Freitag in Dortmund (20\.30 Uhr) wäre in dem Fall schon als eine Art „Bonusspiel“ zu werten, das den Eindruck der Hinserie auch bei einer Niederlage nicht schmälern würde.