Gegen den Wolfsberger AC : Ein neues Mittelfeld-Duo in Borussias Startelf

Nachdem Jonas Hofmann bei Union Berlin 90 Minuten auf der Bank saß, will er beim Wolfsberger AC wieder von Anfang an spielen. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Jonas Hofmann und Laszlo Bénes könnten in der Europa League gegen den Wolfsberger AC starten. Die Kombination gab es bei Borussia unter Marco Rose so noch nicht.

In Sachen Aufstellung ist Borussias Trainer Marco Rose recht undurchsichtig. Er überraschte schon einige Male mit taktischen Umstellungen wie der Dreierkette beim Pokalspiel in Dortmund (1:2), aber auch personell ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass man im Vorfeld auf die richtige Startelf der Gladbacher tippt. Das liegt aber nicht nur an der Kreativität Roses, sondern auch daran, dass der Kader der Borussen mittlerweile auch in seiner Tiefe stark besetzt ist und er Alternativen bietet. Gerade auf der Achter-Position hat Rose ein großes Angebot an Spielern, die alle auf einem ähnlichen Level agieren.

Bei Union Berlin (0:2) erhielten Florian Neuhaus und Christoph Kramer den Vorzug neben dem einzig gesetzten Mittelfeldmann Denis Zakaria. Kramer ist nicht dabei in Graz, nachdem er bei seinem Torjubel nach dem 2:1 gegen AS Rom die dritte Gelbe Karte gesehen hatte. Und es deutet vieles darauf hin, dass auch Neuhaus gegen den Wolfsberger AC nicht in der Startelf stehen wird. Diesmal sind wohl Laszlo Bénes und Jonas Hofmann dran.

„Ich denke, uns hat in letzter Zeit ausgemacht, dass wir immer gut durchrotieren konnten und dabei nie an Qualität verloren haben“, sagt Hofmann im Gespräch mit unserer Redaktion. „Das wird der Trainer auch bestimmt so beibehalten, was auch gut ist für die Spiele, weil wir immer Frische auf dem Platz haben. Und man erhöht die Wahrscheinlichkeit Spiele zu gewinnen, wenn man bei 100 Prozent ist. Das ist eher eine positive Konstellation, dass wir auf dieser Position so viele gute Spieler haben.“

Deswegen ist es für Hofmann auch kein Problem, mal wie in Berlin ein Spiel auf der Bank zu verbringen. „Aber 90 Minuten auf der Bank müssen es für mich dennoch nicht nochmal sein“, sagt er.

Genauso sieht es auch bei Bénes aus, der als Standardspezialist auch eine Facette ins Gladbacher Spiel einbringt, die keiner im Team so gut beherrscht wie er. „Ich habe in dieser Saison bis jetzt viele Spiele gemacht, bin auf einem guten Weg und will so weitermachen. Und wenn ich gegen Wolfsberg die Chance bekomme, möchte ich diese wieder nutzen und der Mannschaft helfen“, sagt Bénes.

Sollten der Slowake und Hofmann in der Startelf stehen, wäre es das erste Mal, dass sie unter Rose für Borussia loslegen. Letzterer steht sogar erst vor seinem dritten Pflichtspieleinsatz von Beginn an, nachdem er zwei Monate aufgrund einer Knieverletzung ausgefallen war. In dieser Zeit hat sich Bénes zu einer festen Größe bei Borussia entwickelt.